УПЛ: "Чорноморець" скандально вирвав нічию проти ЛНЗ

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

ЛНЗ – "Чорноморець" – 1:1

Голи: Момо, 42 – Янаков, 83

Початок зустрічі обидві команди провели обережно. Поступово господарі взяли м'яч під контроль і спробували затиснути "моряків" на власній половині. Утім, першу нагоду забити на 23-й хвилині змарнував "Чорноморець" – Хобленко після помилки кіпера пробив у дальній кут, але Саліху виніс м'яч подалі.

Цей момент додав одеситам упевненості. Вони відсунули перебіг подій в центр поля, а в ЛНЗ виникли труднощі з побудовою атак. Тим несподіванішим став гол черкащан під завісу тайму – Аніагбосо парирував діагональний удар Путрі, але прямісінько в ноги Момо...

У другій половині підопічні Андреса Карраско могли розвинути успіх. Двічі на ударній позиції був Яшарі, але кіпер "моряків" парирував і постріл після сольного проходу, і спробу косовара закинути за спину. Натомість Бойко прямим ударом від кутового прапорця струсонув поперечину!

"Чорноморець" же особливого ентузіазму до атакувальних дій не проявляв. Тож гол одеситів на 83-й хвилині став таким же сюрпризом, як і забитий м'яч господарів. Кучеренко витягнув із-під поперечини удар Янакова зі штрафного, але той з другої спроби технічно поклав м'яч у дальню дев'ятку. Щоправда, півкоманди суперника зупинилася, "фіксуючи" замість лайнсмена виліт м'яча за поле...

Після такого скандального гола ЛНЗ кинувся виривати перемогу. Знову найактивнішим попереду в складі черкащан був Яшарі. Балканець двічі бив із району лінії штрафного – над воротами та поруч зі стійкою. Цифри на табло більше не змінилися.

ЛНЗ втратив нагоду піднятися в топ-3 Прем'єр-ліги. Команда Карраско набрала 12 очок і залишилася на 5-й сходинці в турнірній таблиці. Тим часом "Чорноморець" піднявся на 11-те місце (7 пунктів).