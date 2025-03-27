UPG святкує 22 роки та дарує 22 000 літрів пального
Українській компанії UPG, яка понад два десятиліття будує сервіс, заснований на прозорості, стабільності та безкомпромісній якості, сьогодні виповнюється 22 роки. UPG святкує разом із тими, для кого працює щодня – зі своїми клієнтами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Щасливий чек: 22 000 літрів пального від UPG
Із нагоди свого 22-річчя компанія запускає акцію "Щасливий чек", яка триватиме цілий місяць.
Механіка проста:
- Заправте від 22 літрів будь-якого виду пального.
- Скажіть свій номер телефону на касі або покажіть бонусну картку UPGgood (можна скористатися застосунком).
- І ви автоматично берете участь у розіграші подарунків.
Серед призів - до 22 літрів пального у вигляді бонусів на суму 1250 грн, які зараховуються на картку UPGgood. Якщо ваш чек стане щасливим, ви побачите відповідне повідомлення прямо у фіскальному чеку.
Це подяка від компанії своїм клієнтам за довіру, за вибір, за роки разом. І можливість зробити звичайну поїздку трохи приємнішою.
Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG - справжній приклад того, як український бізнес може бути сильним, стійким і сучасним. Від самого початку компанія інвестувала у власну логістику, лабораторії, провідні нафтобази й інфраструктуру, щоб водії в будь-якому куточку країни могли заправлятися високоякісним пальним.
Сьогодні UPG - це:
- якісне пальне з Європи, яке компанія імпортує без посередників, зокрема з Німеччини;
- власний парк залізничних цистерн, що гарантує чистоту та незмінність пального;
- власна лабораторія, де кожна партія проходить багаторівневу перевірку;
- АЗК нового покоління, які стали місцем, де водії не просто заправляються, а відпочивають, п’ють улюблену мммкаву й відчувають турботу.
"Для нас 22 роки - це не просто дата. Це шлях, який ми пройшли разом із водіями. Це про відповідальність, про сміливість бути першими – першими, хто ввозить бензин безпосередньо з Німеччини, а дизель - зі США. Першими, хто створив повний цикл контролю пального. І ми дуже хочемо розділити це свято з тими, хто нам довіряє", - зазначають у компанії.
UPG: 22 роки стабільності, розвитку й довіри в Україні
Сьогодні, коли український бізнес працює у надзвичайно складних умовах, UPG не лише зберігає якість, а й інвестує в розвиток. Компанія розширює мережу, впроваджує сучасні рішення для зручності клієнтів і продовжує тримати найвищу планку у сфері пального.
Заправка на UPG - впевненість у кожному літрі, контроль на кожному етапі й якість, яка відчувається з першого кілометра. Святкуйте з UPG і не забудьте перевірити свій чек. Можливо, саме він стане щасливим!