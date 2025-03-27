UPG празднует 22 года и дарит 22 000 литров топлива

Украинской компании UPG, которая более двух десятилетий строит сервис, основанный на прозрачности, стабильности и бескомпромиссном качестве, сегодня исполняется 22 года. UPG празднует вместе с теми, для кого работает каждый день - со своими клиентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Счастливый чек: 22 000 литров топлива от UPG

По случаю своего 22-летия компания запускает акцию "Счастливый чек", которая продлится целый месяц.

Механика проста:

Заправьте от 22 литров любого вида топлива.

Скажите свой номер телефона на кассе или покажите бонусную карту UPGgood (можно воспользоваться приложением ).

). И вы автоматически участвуете в розыгрыше подарков.

Среди призов - до 22 литров топлива в виде бонусов на сумму 1250 грн, которые зачисляются на карту UPGgood. Если ваш чек станет счастливым, вы увидите соответствующее сообщение прямо в фискальном чеке.

Это благодарность от компании своим клиентам за доверие, за выбор, за годы вместе. И возможность сделать обычную поездку немного приятнее.

Сеть заправочно-развлекательных комплексов UPG - настоящий пример того, как украинский бизнес может быть сильным, устойчивым и современным. С самого начала компания инвестировала в собственную логистику, лаборатории, ведущие нефтебазы и инфраструктуру, чтобы водители в любом уголке страны могли заправляться высококачественным топливом.

Сегодня UPG - это:

качественное топливо из Европы, которое компания импортирует без посредников, в том числе из Германии;

собственный парк железнодорожных цистерн, что гарантирует чистоту и неизменность горючего;

собственная лаборатория, где каждая партия проходит многоуровневую проверку;

АЗК нового поколения, которые стали местом, где водители не просто заправляются, а отдыхают, пьют любимую мммкаву и чувствуют заботу.

"Для нас 22 года - это не просто дата. Это путь, который мы прошли вместе с водителями. Это об ответственности, о смелости быть первыми - первыми, кто ввозит бензин напрямую из Германии, а дизель - из США. Первыми, кто создал полный цикл контроля топлива. И мы очень хотим разделить этот праздник с теми, кто нам доверяет", - отмечают в компании.

UPG: 22 года стабильности, развития и доверия в Украине

Сегодня, когда украинский бизнес работает в чрезвычайно сложных условиях, UPG не только сохраняет качество, но и инвестирует в развитие. Компания расширяет сеть, внедряет современные решения для удобства клиентов и продолжает держать самую высокую планку в сфере топлива.

Заправка на UPG - уверенность в каждом литре, контроль на каждом этапе и качество, которое ощущается с первого километра. Празднуйте с UPG и не забудьте проверить свой чек. Возможно, именно он станет счастливым!