ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уперше в історії. Україна оновила рекорд представництва в третіх колах "Гренд Слемів"

Мельбурн, Четвер 18 січня 2024 17:48
UA EN RU
Уперше в історії. Україна оновила рекорд представництва в третіх колах "Гренд Слемів" Фото: Еліна Світоліна здолала двох опоненток у Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вдалі виступи вітчизняних тенісисток на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024 року дозволили встановити новий національний орієнтир із представництва в третіх раундах великої четвірки турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Леся Цуренко, Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пробилися в 1/16 фіналу першого в році мейджора. Четверо українських тенісисток одночасно ще ніколи не грали на змаганнях серії "Гренд Слем".

Досі найкращим результатом України на великих турнірах було троє тенісисток у третьому колі. Торік по три українки зіграли в третій раундах Australian Open і Вімблдона. У 2016 році стільки ж вітчизняних тенісисток зіграли в 1/16 фіналу US Open, а в 2018-му трійка спортсменок знову виступила в Мельбурні.

Усі українки вже дізналися суперниць у наступному колі. Цуренко зустрінеться з другою ракеткою світу Аріною Сабаленко з Білорусі, а Костюк протистоятиме нейтральній росіянці Еліні Аванесян. Обидва поєдинки призначені на 19 січня. Натомість Ястремська вийде проти Емми Наварро зі США 20 січня, а Світоліна в цей же день гратиме з швейцаркою Вікторією Голубіч.

Загалом в одиночному розряді серед жінок стартували 7 українок. Утім, Ангеліна Калініна, Дарія Снігур і Юлія Стародубцева зачохлили ракетки після першого ж раунду. Натомість українські тенісисти в основні змагання чоловіків не пробилися.

До слова, українка Ястремська сенсаційно вибила француженку Грачову в Мельбурні.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремська Australian Open
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен