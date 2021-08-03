Упал спрос на полеты: крупнейшая авиакомпания Австралии массово увольняет сотрудников

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas решила временно уволить 2500 сотрудников. На такой шаг авиаперевозчик пошел из-за того, что спрос на полеты резко упал на фоне новых жестких карантинных ограничений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Авиакомпания пообещала, что будет выплачивать зарплату уволенным сотрудникам еще до середины августа. Однако в Qantas не ожидали, что потеря рабочих мест в компании станет постоянным явлением.

Исполнительный директор Qantas Алан Джойс сказал, что решение о временном увольнении сотрудников свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются компании в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является заблокированный локдауном Сидней.

"Очевидно, что это последнее, что мы хотим делать, но теперь мы сталкиваемся с длительным периодом сокращения полетов, а это значит, что у некоторых наших сотрудников не будет работы", - пояснил он.