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Упал спрос на полеты: крупнейшая авиакомпания Австралии массово увольняет сотрудников

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Австралия, Вторник 03 августа 2021 16:15
Упал спрос на полеты: крупнейшая авиакомпания Австралии массово увольняет сотрудников Фото: авиакомпания Qantas массово увольняет сотрудников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas решила временно уволить 2500 сотрудников. На такой шаг авиаперевозчик пошел из-за того, что спрос на полеты резко упал на фоне новых жестких карантинных ограничений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Авиакомпания пообещала, что будет выплачивать зарплату уволенным сотрудникам еще до середины августа. Однако в Qantas не ожидали, что потеря рабочих мест в компании станет постоянным явлением.

Исполнительный директор Qantas Алан Джойс сказал, что решение о временном увольнении сотрудников свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются компании в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является заблокированный локдауном Сидней.

"Очевидно, что это последнее, что мы хотим делать, но теперь мы сталкиваемся с длительным периодом сокращения полетов, а это значит, что у некоторых наших сотрудников не будет работы", - пояснил он.

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Австралия Карантин Локдаун Авиакомпания увольнение
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