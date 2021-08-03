ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Упав попит на польоти: найбільша авіакомпанія Австралії масово звільняє співробітників

Новость на русском →
Австралія, Вівторок 03 серпня 2021 16:15
Упав попит на польоти: найбільша авіакомпанія Австралії масово звільняє співробітників Фото: авіакомпанія Qantas масово звільняє співробітників (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Найбільша австралійська авіакомпанія Qantas вирішила тимчасово звільнити 2500 співробітників. На такий крок авіаперевізник пішов через те, що попит на польоти різко впав на тлі нових жорстких карантинних обмежень в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Авіакомпанія пообіцяла, що буде виплачувати зарплатню звільненим співробітникам ще до середини серпня. Однак в Qantas не очікували, що втрата робочих місць в компанії стане постійним явищем.

Виконавчий директор Qantas Алан Джойс сказав, що рішення про тимчасове звільнення співробітників свідчить про проблеми, з якими стикаються компанії в штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є заблокований локдауном Сідней.

"Очевидно, що це останнє, що ми хочемо робити, але тепер ми стикаємося з тривалим періодом скорочення польотів, а це означає, що у деяких наших співробітників не буде роботи", - пояснив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Карантин Локдаун Авиакомпания звільнення
NEWS
В України ще одна медаль. Черкасова виборола "бронзу" на Олімпіаді-2020
В України ще одна медаль. Черкасова виборола "бронзу" на Олімпіаді-2020
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС