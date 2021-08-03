Упав попит на польоти: найбільша авіакомпанія Австралії масово звільняє співробітників
Найбільша австралійська авіакомпанія Qantas вирішила тимчасово звільнити 2500 співробітників. На такий крок авіаперевізник пішов через те, що попит на польоти різко впав на тлі нових жорстких карантинних обмежень в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Авіакомпанія пообіцяла, що буде виплачувати зарплатню звільненим співробітникам ще до середини серпня. Однак в Qantas не очікували, що втрата робочих місць в компанії стане постійним явищем.
Виконавчий директор Qantas Алан Джойс сказав, що рішення про тимчасове звільнення співробітників свідчить про проблеми, з якими стикаються компанії в штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є заблокований локдауном Сідней.
"Очевидно, що це останнє, що ми хочемо робити, але тепер ми стикаємося з тривалим періодом скорочення польотів, а це означає, що у деяких наших співробітників не буде роботи", - пояснив він.