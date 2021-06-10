"Упакуем и вывезем из города": мэр Ровно сделал скандальное заявление о ромах

Он заявил о наглом поведении ромов.

"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", - заявил мэр Ровно.

Третяк рассказал, что недавно на улице встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - заявил он.

По его словам, в городе планируют запустить муниципальную стражу, которая бы следила за ромами.