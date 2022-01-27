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Упадет ли цена бензина: эксперт рассказал, что может помешать

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Украина, Четверг 27 января 2022 14:26
Упадет ли цена бензина: эксперт рассказал, что может помешать Фото: цены на бензин могут снизиться под влиянием цен на нефть (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов

Высокие цены на нефть стали одним из главных факторов, которые привели к подорожанию бензина. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что топливо может подешеветь, есть нефть упадет в цене.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине".

В начале этой недели рынок нефти "развернулся" и цена снизилась до 85 долларов/баррель. "Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутреннего рынка нефтепродуктов", - полагает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, валютный фактор может нивелировать корректировку цен на нефть. "С начала года доллар укрепился на 1,3 гривны, что означает увеличение себестоимости нефтепродуктов на 1 гривну/литр. Если доллар продолжит укрепление, это может компенсировать падение нефтяных котировок и для потребителя оно останется незамеченным", - говорит он.

Напомним, сети АЗС в январе уже дважды резко повысили стоимость нефтепродуктов. Средняя цена бензина А-95 с начала года в рознице выросла с 30,21 до 32,62 гривен/литр. А "дизель" подорожал в среднем с 29,40 до 31,92 гривен/литр

Как писало РБК-Украина, рост цен на бензин и дизельное топливо в январе 2022 года был ожидаемым. Мировые котировки на нефтепродукты, прямо коррелирующие с ценами на нефть, и курс гривны к доллару и евро - основные факторы, влияющие на ценообразование горючего.

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