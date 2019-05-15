УНЛ заявляет, что не имеет связей ни с одним из украинских политиков

Иллюстративное фото (reklamist.ck.ua)

УНЛ заявляет, что ведет честный и прозрачный бизнес в Украине

"Украинская национальная лотерея" (УНЛ) не имеет связей ни с одним из украинских политиков или чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Украинской национальной лотереи".

В частности, в компании прокомментировали информацию СМИ о том, что Майкл Джон Фогго, который более 20 лет работает в бизнесе, связанном с управлением инвестициями и финансовыми услугами, совместно владеет компанией TAURUS TRIPLICATA LLP, которая находится в Гонконге, с Александром Комаровым.

"Такая компания действительно существует. Она никогда не вела никакой деятельности, подавала пустые отчеты и сейчас находится в процедуре снятия с регистрации. Очевидно, трудно говорить о "деятельности" или "бизнесе" указанной компани", - говорится в сообщении.

В УНЛ считают, что СМИ называют владельцем УНЛ "Питера Фогго", путаясь в очевидных фактах.

"СМИ также утверждает, что Александр Комаров - это российский бизнесмен, имевший связи то ли с ФСБ, то ли с ГРУ, хотя никаких свидетельств, что именно этот гражданин имеет отношение к компании TAURUS TRIPLICATA LLP, не предоставили. Очевидно, что Александров Комаровых в России и мире очень много. Более того, даже связанных с ФСБ. Один из таких Александров Комаровых из ФСБ, например, застрелился еще в 2007 году. Понятно, что одинаковых, и довольно распространенных имени и фамилии явно недостаточно, чтобы установить такую связь", - сказано в заявлении УНЛ.

Кроме того, в УНЛ в ответ на материалы в украинских изданиях в очередной раз подчеркнули, что Майкл Джон Фогго и УНЛ не имеют отношение к ряду украинских политиков.

"По этому поводу Майкл Джон Фогго и "Украинская национальная лотерея" неоднократно четко заявляли, что не имеют связей ни с одним из украинских политиков или чиновников. Накануне приобретения Майклом Фогго корпоративных прав УНЛ был проведен финансовый и юридический аудит, который показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений относительно перехода компании в его собственность", - говорится в заявлении.

УНЛ заявляет, что ведет честный и прозрачный бизнес в Украине, проводит государственные лотереи в соответствии с законом о государственных лотереях Украины, под контролем Министерства финансов и Государственного казначейства Украины, и является крупным налогоплательщиком.

"Целью деятельности компании является пополнение государственного бюджета Украины и финансирование общественных проектов от проведения государственных лотерей", - добавили в пресс-службе.