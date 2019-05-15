УНЛ заявляє, що не має зв'язків ні з одним з українських політиків

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УНЛ заявляє, що веде чесний та прозорий бізнес в Україні

"Українська національна лотерея" (УНЛ) не має зв'язків ні з одним з українських політиків або чиновників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Української національної лотереї".

Зокрема, в компанії прокоментували інформацію ЗМІ про те, що Майкл Джон Фогго, який понад 20 років працює в бізнесі, пов'язаному з управлінням інвестиціями і фінансовими послугами, спільно володіє компанією TAURUS TRIPLICATA LLP, яка знаходиться в Гонконгу, з Олександром Комаровим.

"Така компанія дійсно існує. Вона ніколи не вела ніякої діяльності, подавала порожні звіти і зараз знаходиться в процедурі зняття з реєстрації. Очевидно, важко говорити про "діяльність" або "бізнес" зазначеної компанії", - йдеться у повідомленні.

В УНЛ також вважають, що ЗМІ називають власником УНЛ "Пітера Фогго", плутаючись в очевидних фактах.

"ЗМІ також стверджуєть, що Олександр Комаров - це російський бізнесмен, мав зв'язки чи то з ФСБ, то з ГРУ, хоча жодних свідчень, що саме цей громадянин має відношення до компанії TAURUS TRIPLICATA LLP, не надали. Очевидно, що Олександрів Комарових в Росії і в світі дуже багато. Більш того, навіть пов'язаних з ФСБ. Один з таких Олександрів Комарових з ФСБ, наприклад, застрелился ще в 2007 році. Зрозуміло, що однакових, і досить поширених імен та прізвищ явно недостатньо, щоб встановити такий зв'язок", - сказано в заяві УНЛ.

Крім того, в УНЛ у відповідь на матеріали в українських виданнях в черговий раз підкреслили, що Майкл Джон Фогго і УНЛ не мають відношення до ряду українських політиків.

"З цього приводу Майкл Джон Фогго і "Українська національна лотерея" неодноразово чітко заявляли, що не мають зв'язків ні з одним з українських політиків або чиновників. Напередодні придбання Майклом Фогго корпоративних прав УНЛ був проведений фінансовий і юридичний аудит, який показав, що не існує жодних прав третіх осіб і інших обмежень щодо переходу компанії у його власність", - йдеться в заяві.

УНЛ заявляє, що веде чесний та прозорий бізнес в Україні, проводить державні лотереї в відповідності з законом про державні лотереї України, під контролем Міністерства фінансів і Державного казначейства України, і є великим платником податків.

"Метою діяльності компанії є поповнення державного бюджету України та фінансування громадських проектів від проведення державних лотерей", - додали в прес-службі.