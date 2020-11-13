Университетам и техникумам рекомендовали перейти на смешанную форму обучения

Министерство образования рекомендовало университетам и техникумам перейти на смешанную форму образования с 16 ноября. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Письмо с рекомендациями уже направлено руководителям учебных заведений.

"С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образованием МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - сообщил Шкарлет.

Ранее РБК-Украина писало, что школы и детские садики в Украине могут работать во время карантина. Закрыть учреждение должны, если в нем на самоизоляцию ушли более половины учеников и персонала.

Напомним, накануне правительство приняло решение об ужесточении в стране карантина. В частности, вводится карантин выходного дня, а на всей территории страны будет действовать общенациональный карантин.