Університет Шевченка оновив ціни. Скільки доведеться платити за навчання у 2025 році

Ціни на навчання у КНУ ім. Т. Шевченка 2025

Найдорожче коштує рік навчання англійською мовою на програмі "Міжнародна комерція та інвестиції" - 95,6 тисячі гривень.

До напрямів, де річна плата перевищує 76 тисяч гривень, належать: "Міжнародні відносини", "Туризм", "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування", "Менеджмент", "Облік і оподаткування", "Фінанси", "Маркетинг", "Право".

Найменше за навчання - 43,8 тисячі гривень на рік - доведеться платити на спеціальностях "Культурологія та музеєзнавство", "Біологія та біохімія", "Хімія", "Науки про Землю", "Фізика та астрономія" та деяких інших.

Додамо, що у 2025 році плата за навчання зросла у всіх університетах. Причиною стало урядове рішення, згідно з яким заклади вищої освіти мають встановлювати мінімальну вартість не нижчу за фактичні витрати держави на підготовку одного бюджетного студента.

Вартість навчання за популярними напрямками

Рік бакалаврату на денній формі коштує: