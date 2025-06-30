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Університет Шевченка оновив ціни. Скільки доведеться платити за навчання у 2025 році

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (фото: facebook.com kyiv.university)
Автор: Василина Копитко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) оприлюднив вартість навчання на 2025/2026 навчальний рік. Мінімальна ціна за рік бакалаврату становить 43,8 тисячі гривень, а максимальна - 95,6 тисячі гривень.

РБК-Україна із посилання на публікацію КНУ ім. Шевченка розповідає, скільки цьогоріч там коштує навчання.

Ціни на навчання у КНУ ім. Т. Шевченка 2025

Найдорожче коштує рік навчання англійською мовою на програмі "Міжнародна комерція та інвестиції" -  95,6 тисячі гривень. 

До напрямів, де річна плата перевищує 76 тисяч гривень, належать: "Міжнародні відносини", "Туризм", "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування", "Менеджмент", "Облік і оподаткування", "Фінанси", "Маркетинг", "Право".

Найменше за навчання - 43,8 тисячі гривень на рік - доведеться платити на спеціальностях "Культурологія та музеєзнавство", "Біологія та біохімія", "Хімія", "Науки про Землю", "Фізика та астрономія" та деяких інших.

Додамо, що у 2025 році плата за навчання зросла у всіх університетах. Причиною стало урядове рішення, згідно з яким заклади вищої освіти мають встановлювати мінімальну вартість не нижчу за фактичні витрати держави на підготовку одного бюджетного студента.

Вартість навчання за популярними напрямками

Рік бакалаврату на денній формі коштує:

  • українська мова і література, середня освіта - 43,8 тисячі гривень;
  • англійська, турецька мови, зарубіжна література, середня освіта - 58,4 тисячі гривень;
  • історія та громадянська освіта, середня освіта - 43,8 тисячі гривень;
  • математика, географія, релігієзнавство - 43,8 тисячі гривень;
  • аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво - 67,7 тисячі гривень;
  • історія та археологія - 51,5 тисячі гривень;
  • філософія - 43,8 тисячі гривень;
  • філологія, прикладна лінгвістика - 56 тисячі гривень;
  • культурологія - 43,8 тисячі гривень;
  • економіка та економічна політика, облік і оподаткування - 76,6 тисячі гривень;
  • журналістика - 76,6 тисячі гривень;
  • фінанси - 78,2 тисячі гривень;
  • маркетинг - 79,6 тисячі гривень;
  • біологія та біохімія, екологія, хімія, фізика, астрономія - 43,8 тисячі гривень;
  • прикладна математика, кібербезпека, інформаційні системи - 61,3 тисячі гривень;
  • електроніка - 43,8 тисячі гривень;
  • ландшафтне планування та озеленення - 43,8 тисячі гривень;
  • туризм - 76,6 тисячі гривень;
  • урядування у сфері національної безпеки - 52,3 тисячі гривень;
  • міжнародні відносини, міжнародний бізнес, міжнародне право - 76,6 тисячі гривень.

Читайте також про те, що оприлюднили новий рейтинг українських вишів "ТОП-200 Україна 2025". Очолив його Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступна кампанія для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра, стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів і завершиться зарахуванням до вишів.

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