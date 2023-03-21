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Універсал "Мемфіса" оформив данк однією лівою: момент дня в НБА

Фото: Ділон Брукс (ліворуч) набрав лише 9 пунктів проти "Далласа" (marca.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний виконавець "Мемфіс Гріззліс" Діллон Брукс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Легкий форвард "Гріззліс" запам'ятався моментом у третій чверті. З лінії штрафних кидків він сміливо пішов під щит суперника, де грати проти нього взявся оборонець "Далласа" Клебер. Утім, завадити чудовому виконанню слемданку німець не зміг.

Стараннями Брукса та інших "Мемфіс" зумів виграти битву лідерів Західної конференції НБА. "Гріззліс" трохи скоротили відставання від "Маверікс". Обидві команди впевнено проходять у плей-офф.

Сам Брукс завершив матч із посередніми цифрами. Він набрав 9 очок, зробив 4 підбирання і віддав 5 передач за понад 29 хвилин на паркеті. Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Мемфіса" Джарен Джексон (28 пунктів).

Хто такий Діллон Брукс

Уродженець канадської провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Орегон Дакс". На драфті НБА-2017 обраний "Г'юстоном" під 45-м номером.

"Рокетс" відразу обміняли новачка в "Мемфіс". Уперше зіграв під егідою асоціації восени 2017 року, набравши рекордні для канадських дебютантів 19 очок. Уклав із "Гріззліс" 3-річний контракт на 35 млн доларів у 2020 році.

Здобув "срібло" на Панамериканських іграх-2015 у складі збірної Канади. Навесні торік зобов'язався захищати кольори національної команди мінімум 3 роки.

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