Універсал "Брукліна" розкішним соло з "томагавком" розгнівав "Філадельфію": момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив оборнець з навиками форварда "Бруклін Нетс" Лонні Вокер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

24-річний американець запам'ятався моментом у стартовій чверті протистояння з "Філадельфією". Він узяв ініціативу на себе та пройшов із власної половини під щит суперника та виконав могутній данк однією рукою.

Видовищних старань Вокера, однак, забракло для домашнього успіху "Нетс". Упевнену перемогу відсвяткували "Севенті Сіксерс" (121:99). Як наслідок, "Бруклін" випав із топ-10 Східної конференції НБА.

Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір став лідер "Філадельфії" Джоел Ембіід. MVP регулярного сезону 2022/23 зупинився за крок від тріпл-даблу – 32 очки, 12 підбирань, 9 передач. Натомість Вокер оформив 26 пунктів.

Хто такий Лонні Вокер

Уродженець Пенсильванії, на студентському рівні виступав за "Маямі Гаррікейнз". Обраний "Сан-Антоніо" під 18-м номером драфту НБА-2018.

Провів у складі "шпор" 4 сезони. У перший рік здебільшого захищав кольори фарм-клубу команди в Джі-Лізі – "Остін Сперз". Перед минулим сезоном уклав однорічний контракт із "Лейкерс" на 6,5 млн доларів. Влітку цьогоріч опинився в лавах "Брукліна".

З дитинства захоплюється книгами, а читання стало одним із передігрових ритуалів Вокера. Разом із собакою Золою знявся в соціальних роликах PETA – організації боротьби за права тварин.