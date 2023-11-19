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Геймвінер форварда "Міннесоти" засмутив Луїзіану: момент дня в НБА

Новий Орлеан, Неділя 19 листопада 2023 11:28
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Геймвінер форварда "Міннесоти" засмутив Луїзіану: момент дня в НБА Фото: Переможний політ Карла-Ентоні Таунса (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Міннесоти Тімбервулвз" Карл-Ентоні Таунс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

28-річний баскетболіст на фінальних секундах вирвав перемогу над "Нью-Орлеаном" (121:120). У вирішальній атаці "Тімбервулвз" він сміливо пішов у "фарбу" та в боротьбі з двома елегантно поклав від щита.

Перемога в Луїзіані дозволила "Міннесоті" наздогнати "Денвер" на вершині Західної конференції НБА. Обидві команди йдуть з однаковими показниками – 9 перемог, 3 поразки. Натомість "Пеліканс" тут перебувають на 9-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Нью-Орлеана" Брендон Інгрем. Він набрав 30 очок, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Таунс завершив матч, маючи в активі лише на пункт менше.

Хто такий Карл-Ентоні Таунс

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Перший номер драфту НБА-2015.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Міннесоти". Новачок року-2016, триразовий учасник Матчів усіх зірок (2018, 2019, 2022), переможець конкурсу триочкових під час зіркового вікенду-2022. У 2012 році почав захищати кольори батьківщини матері – Домініканської Республіки, з якою тоді ж тріумфував на Центробаскеті.

Сім родичів Таунса, зокрема і мати, померли від ускладнень COVID-19. Влітку 2020-го почав зустрічатися з моделлю і світською левицею Джордін Вудс.

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