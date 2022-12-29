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UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків

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Пекін, Четвер 29 грудня 2022 14:18
UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків Фото: UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття готівки за картками, випущеними російськими банками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Тепер росіяни матимуть змогу зняти за кордоном за один день не більше 50 тисяч юанів (приблизно 507 тисяч рублів) або еквівалент в іншій валюті, а за один рік — не більше 500 тисяч юанів.

"При необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт рекомендуємо оформити додаткову картку UnionPay згідно з тарифами банку", - йдеться в повідомленнях російських банків.

Раніше ми писали, що російський Ощадбанк закриває своє представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах під тиском санкційних обмежень, але російський бізнес продовжує процвітати в цій країні.

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