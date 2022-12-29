UnionPay обмежила зняття готівки з карток російських банків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Тепер росіяни матимуть змогу зняти за кордоном за один день не більше 50 тисяч юанів (приблизно 507 тисяч рублів) або еквівалент в іншій валюті, а за один рік — не більше 500 тисяч юанів.

"При необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт рекомендуємо оформити додаткову картку UnionPay згідно з тарифами банку", - йдеться в повідомленнях російських банків.