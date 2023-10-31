Unilever виділяє 2 млн євро на медичну допомогу постраждалим від війни

1 млн євро буде виділено на проект "Незламна краса", який реалізується у Національному реабілітаційному центрі "Незламні", що діє на базі Першого медоб’єднання Львова.

В межах проекту буде проведено реконструкцію відділення щелепно-лицьової хірургії та закуплено спеціальне обладнання для відновлення обличчя людям, які отримали травми внаслідок воєнних дій.

"Проект "Незламна краса" - напрям реконструктивної хірургії Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN). Його мета - стирати російський слід з облич українців. Щодня війна калічить сотні людей: внаслідок вибухів, вогнепальних поранень та пожеж наші громадяни отримують важкі травми. Вони потребують надскладних реконструктивних операцій облич та тіла. І з допомогою цього проєкту ми зможемо забезпечити лікарів, які оперують важкі травми обличчя, найкращим обладнанням, а пацієнтів - комфортними умовами перебування. Дуже дякуємо компанії Unilever за підтримку незламних українців", - зазначає Олег Самчук, генеральний директор Першого медоб’єднання Львова.

Ще 1 млн євро буде виділено на підтримку програми "Допомога зараз" ("U+Help"), яка реалізовується U+ System у партнерстві з БО "Благодійний фонд "КОЛО". Кошти будуть спрямовані на комплексну медичну реабілітацію постраждалих українців.

Програма покриває реконструктивно-відновну та ортопедичну хірургію, протезування, фізичну реабілітацію, слухопротезування та психосоціальну реабілітацію. Програма U+Help надає підтримку постраждалим з усієї України, постійно розширюючи мережу локальних пунктів.

"Ми щиро віримо, що відновлення України починається з відновлення людини, а травми та фізичні вади не повинні виключати людей з суспільства та ставати на заваді повноцінному життю. Важливою частиною нашої реабілітації є включення пацієнта в процес відновлення. Ми вдячні, що за підтримки Unilever зможемо допомогти більшій кількості людей повернутись до повноцінного життя", - каже Олександра Мостепан, СЕО U+System.

СЕО Unilever Україна Василь Бовділов зазначив, що співпраця з Unbroken та U+System є продовженням ініціатив компанії для підтримки українців.

Unilever також пожертвувала понад 15 млн євро для надання гуманітарної допомоги українцям, тісно співпрацюючи з установами ООН і місцевими неурядовими організаціями, щоб доставляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна.

Нагадаємо, Unilever - один із провідних світових постачальників косметики, засобів особистої гігієни, догляду за оселею, продуктів харчування та морозива з продажами у понад 190 країнах і продуктами, якими щодня користуються 3,4 млрд людей. Обсяг продажів у 2022 році склав 60,1 млрд євро.