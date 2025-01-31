З унікальною трансмісією: Koenigsegg запустив у виробництво гіперкар тиражем 70 екземплярів

Компанія Koenigsegg почала виробництво гіперкара CC850, на який чекали три роки. Надпотужне авто з кузовом тарга буде випущене в кількості лише 70 екземплярів.

CC850 вперше показали ще 2022 року. Це ювілейна тарга, яка отримала механічну коробку передач з керуванням "по дротам" – педаль зчеплення додали "роботу" від Jesko. Така "механіка" вміє адаптувати передавальні числа під характер руху та працювати у повністю автоматичному режимі. У рух гіперкар приводиться бітурбомотор V8 на 5,0 літра, який розвиває 1385 кінських сил.

Виробництво стартувало на третій виробничій лінії із власною назвою Reodor, яка відведена виключно під випуск CC850. Спочатку Koenigsegg планував випустити лише 50 екземплярів моделі, але пізніше тираж збільшили до 70 штук. На складання кожного гіперкара потрібно приблизно два тижні, тому що всі вони персоналізовані. Випуск 70 машин розтягнеться до 2027 року.

Що стосується згаданої електронної "механіки" гіперкара, то, як повідомлялося раніше, важіль пов'язаний з педаллю, та з гідравлічними муфтами коробки. Всі частини, що рухаються, у тому числі внутрішні, синхронізовані між собою. Це створює ілюзію ручного перемикання передач, але насправді водій лише надсилає сигнал у блок управління трансмісією, а все інше робить електроніка.