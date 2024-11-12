Унікальний спортивний Mercedes-Benz віком понад 100 років продадуть на аукціоні: подробиці

На аукціоні RM Sotheby's в Мюнхені будуть продавати рідкісний спорткар Mercedes Typ 122. Це одна з чотирьох машин такого типу, побудованих в 1923 році спеціально для 500-мильних перегонів в американському Індіанаполісі. Причому це була остання розробка Пауля Даймлера перед його відходом з компанії, заснованої його батьком. У минулому автомобіль входив до колекції "господаря Формули-1" Берні Екклстоуна.

Під капотом авто – чотирициліндровий двигун об'ємом 2,0 літра. Завдяки встановленому спереду компресору Roots його потужність довели до 150 кінських сил. Для 500-мильних перегонів в американському Індіанаполісі було підготовлено чотири однакові машини. Це був єдиний випадок в історії, коли заводська команда Mercedes-Benz брала участь у Indy 500.

Виставлений на аукціон спорткар має номер шасі 26913. Машина була запасною, але в ході кваліфікації перед гонкою лідер команди Макс Зейлер пошкодив свій основний автомобіль, коли його розвернуло під дощем. В результаті кваліфікацію за нього проїхав цим автомобілем його племінник, запасний пілот Карл Зейлер — у ті роки правила допускали таку заміну.

Після гонки машина залишилася у розпорядженні американського представника марки Mercedes. З того часу спорткар змінив близько десятка власників: у сімдесяті потрапив у зібрання до відомого японського колекціонера Йошиюкі Хаяші, якийсь час належав босу Формули-1 Берні Екклстоуну. 1996 року автомобіль придбав нинішній власник, німецький колекціонер Дітер Ауманн. 2011-го на його замовлення двигун відреставрувала відома англійська майстерня Capricorn Engineering.