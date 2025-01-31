Уникальная разработка. В Силах обороны подтвердили использование дронов с ФАБ-250
Украина действительно использует дроны с ФАБ-250 для ударов по России. Это уникальная разработка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем (СБС).
"Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя", - говорится в сообщении.
По данным военных, российская пропаганда постоянно заявляет о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.
"Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет", - констатируют в Силах беспилотных систем.
Снаряжение дронов авиабомбами
О том, что Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия стало известно еще в апреле 2024 года. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более 600 милях (965 км) от российско-украинской границы.
О нем снова заговорили в контексте атаки на станцию нефтепровода "Дружба" возле Новозыбкова в ночь на 30 января. Аналитики отмечали, что в ходе операции Силы обороны использовали "необычную систему вооружения" - дрон с авиабомбой весом в 250 кг.
Такие случаи использования, как утверждают аналитики, уже были, но до этого ВСУ снаряжали дроны ФАБ-100, а не ФАБ-250.
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