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Уникальная разработка. В Силах обороны подтвердили использование дронов с ФАБ-250

Украина, Пятница 31 января 2025 19:08
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Уникальная разработка. В Силах обороны подтвердили использование дронов с ФАБ-250 Фото: в Силах обороны подтвердили использование дронов с ФАБ-250 (фото из открытых источников)
Автор: Наталия Гурковская

Украина действительно использует дроны с ФАБ-250 для ударов по России. Это уникальная разработка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем (СБС).

"Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя", - говорится в сообщении.

По данным военных, российская пропаганда постоянно заявляет о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

"Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет", - констатируют в Силах беспилотных систем.

Снаряжение дронов авиабомбами

О том, что Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия стало известно еще в апреле 2024 года. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более 600 милях (965 км) от российско-украинской границы.

О нем снова заговорили в контексте атаки на станцию нефтепровода "Дружба" возле Новозыбкова в ночь на 30 января. Аналитики отмечали, что в ходе операции Силы обороны использовали "необычную систему вооружения" - дрон с авиабомбой весом в 250 кг.

Такие случаи использования, как утверждают аналитики, уже были, но до этого ВСУ снаряжали дроны ФАБ-100, а не ФАБ-250.

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