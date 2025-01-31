Уникальная разработка. В Силах обороны подтвердили использование дронов с ФАБ-250

Украина действительно использует дроны с ФАБ-250 для ударов по России. Это уникальная разработка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем (СБС).

"Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя", - говорится в сообщении.

По данным военных, российская пропаганда постоянно заявляет о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

"Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет", - констатируют в Силах беспилотных систем.