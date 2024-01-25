Унікальна прем’єра. Вмикай мультфільм Disney «Бажання» онлайн на SWEET.TV

«Бажання» — не просто ще один мультфільм. Це мультфільм, присвячений 100-річчю Disney, і тому уособлює все те, за що ми любимо чарівні казки від анімаційної студії. Вмикайте «Бажання» онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.

СЮЖЕТ:

17-річна Аша живе у королівстві Розас, яким править лихий король Магніфіко, який щомісяця повинен здійснювати бажання одного з мешканців. У день сторіччя свого дідуся Аша йде до Магніфіко, щоб стати його ученицею. Але під час розмови вона розуміє, що король не має наміру здійснювати мрії мешканців Розасу. Дівчина у розпачі загадує бажання на зірку. І зірка спускається з неба, щоб допомогти їй викрити короля. Але Мангіфіко робить усе, щоб отримати владу зірки та позбутися Аші.

Цікаві факти

Офіційний трейлер мультфільму отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх анімаційних стрічок - 66,5 млн.

Мультфільм став лідером касових зборів у Південній Кореї.

Фільм було номіновано на кілька нагород, у тому числі на премію «Золотий глобус» як найкращий повнометражний анімаційний фільм.

Авторка сценарію — Дженніфер Лі, яка створила найпопулярніші мультфільми Disney, у тому числі «Крижане серце».

Цей фільм також присвячено Берні Маттінсону, аніматору, режисеру, продюсеру, легенді Disney, який помер 27 лютого 2023 року. Він працював на Walt Disney Animation Studios з 1953 року.

Для фільму було розроблено нову технологію, яка поєднала акварель з сучасними техніками і яку, за словами режисера Фавна Вірасунторна, вони хочуть використовувати й у майбутньому.

“Бажання” - 62-й повнометражний анімаційний фільм Walt Disney Animation Studios. Під час роботи над фільмом команда переглянула 61 мультфільм Disney. Щоб створити справжній мультфільм-tribute, творці взяли кадри з кожного фільму і помістили їх у “Бажання”, створивши безліч секретів-пасхалок.

Пасхалки мультфільму

Слова Walt Disney Pictures у початкових титрах написані тим самим шрифтом, що й у першому повнометражному мультфільмі Disney «Білосніжка та семеро гномів» (1937).

Ведмідь Джон є відсилкою до Маленького Джона з «Робін Гуда» (1973).

Друзі Аші створені за мотивами семи гномів.

Кролик у лісі є відсилкою до Тумпера з фільму «Бембі» (1942) — він так само кумедно стукотить лапкою.

Сукня Сплячої красуні з'являється у бажанні жінки, яка хоче бути кравчинею.

Зірка не розмовляє і розкидає чарівний пил, як Дінь-Дінь.

Як бачите, це дуже-дуже-дуже чарівна історія, в якій можна прослідкувати історію Disney. Тож вмикайте «Бажання» онлайн українською в Full HD на SWEET.TV.

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