Унікальна прем’єра. Вмикай мультфільм Disney «Бажання» онлайн на SWEET.TV

«Бажання» — не просто ще один мультфільм. Це мультфільм, присвячений 100-річчю Disney, і тому уособлює все те, за що ми любимо чарівні казки від анімаційної студії. Вмикайте «Бажання» онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.
17-річна Аша живе у королівстві Розас, яким править лихий король Магніфіко, який щомісяця повинен здійснювати бажання одного з мешканців. У день сторіччя свого дідуся Аша йде до Магніфіко, щоб стати його ученицею. Але під час розмови вона розуміє, що король не має наміру здійснювати мрії мешканців Розасу. Дівчина у розпачі загадує бажання на зірку. І зірка спускається з неба, щоб допомогти їй викрити короля. Але Мангіфіко робить усе, щоб отримати владу зірки та позбутися Аші.
Як бачите, це дуже-дуже-дуже чарівна історія, в якій можна прослідкувати історію Disney. Тож вмикайте «Бажання» онлайн українською в Full HD на SWEET.TV.
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