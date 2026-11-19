Чому довелося змінити курс зонда?

З моменту запуску зонда минуло 12 років, тож деградація бортових систем стає дедалі помітнішою.

Керівник продовженої місії Юя Мімасу зазначив, що через повторні несправності основних двигунів команда вирішила обрати безпечніший і значно реалістичніший план роботи.

У липні зонд здійснив рекордне зближення з навколоземним астероїдом на відстань 400 метрів. Наступною ціллю мав стати астероїд 1998 KY26, який у 2031 році перебуватиме приблизно за 300 мільйонів кілометрів від Землі.

Однак через обмежений ресурс двигунів фахівці вирішили змінити маршрут і обрати ближчий об’єкт, для досягнення якого апарату вистачить пального та технічних можливостей.

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Нова ціль 2015 BM510 та значення для планетарної оборони

За словами Мімасу, проліт на високій швидкості повз астероїд 2015 BM510 заплановано на квітень 2028 року. Нова космічна ціль має діаметр від 17 до 74 метрів і робить повний оберт навколо своєї осі кожні 49 хвилин.

Керівник місії назвав майбутній проліт "одним із найскладніших у світі" через малі розміри та темну поверхню космічного тіла.

Водночас дані та досвід цієї операції стануть у пригоді для майбутніх проєктів планетарної оборони, спрямованих на відхилення небезпечних астероїдів, здатних зіткнутися із Землею.