Уніфікація вантажних тарифів УЗ збільшить тиск на громадян та бізнес, - експерт

"Ми знаємо від багатьох експертів, що в "Укрзалізниці" є постійна проблема неефективності використання коштів та неефективності операційної діяльності. Так, війна впливає на всіх. Але обсяги перевезення зараз вийшли до рівня довоєнних", - каже експерт.

Він також нагадав, що "Укрзалізниця" отримує достатньо фондів на інфраструктурні проєкти від Європейського Союзу. Тільки нещодавно було анонсовано, що компанія отримає 43 млн євро на проєкти розвитку євроколії у рамках програми "Механізм поєднання Європи".

"Тобто, раніше "Укрзалізниця" казала, що їй потрібні нові надходження від збільшення тарифи, щоб інвестувати. Але зараз ми бачимо, що інвестиційні програми можливо повністю або частково закрити кредитами чи допомогою від ЄС. І навіщо тоді піднімати тарифи - я не розумію. Ніяких економічних обґрунтувань ніхто не чув", - наголосив Зінченко.

Він також акцентував, що наразі українців та бізнес чекає чергове підвищення податків, що негативно вплине на економічну ситуацію та може призвести до стагнації в основних галузях.

"З одного боку державні монополії, а з іншого боку держава збільшують тарифне та податкове навантаження на громадян і всі види бізнесу. Але ЄС чітко сигналізує про те, щоб Україна вступала до Європи з працюючою економікою, а не країною, котру потрібно дотувати, як країни Прибалтики. І тому мені незрозуміло, чому уряд України зараз збільшує навантаження на бізнес та громадян, які дивом вижили за ці 2,5 роки", - каже Зінченко.

Він висловив переконання, що УЗ має ухвалювати інші рішення, зокрема - залучати іноземні кошти та оптимізувати витрати, замість запровадження суто адміністративних рішень, які погіршать економічний стан.

"Якщо "Укрзалізниця" має нестачу в коштах, то чому з вересня 2023 року, вона не продає брухт на 1 млрд грн, який просто лежить на складах? Ця гармонізація тарифів - це просто збільшення загального тиску на малий, середній та великий бізнес. І це підвищення дуже негативно вплине на економічне майбутнє України, в тому числі в Євросоюзі", - резюмував експерт.

Як відомо, за перше півріччя "Укрзалізниця" отримала 3,1 млрд грн прибутку. Також компанія демонструє зростання обсягів перевезень за звітний період на 27%. Але, попри прибутки, на кінець року в УЗ прогнозує збиток у розмірі 2,7 млрд грн. На що будуть витрачені 5,8 млрд грн, які компанія отримає за рік роботи, керівництво не каже.

Раніше генеральний директор транспортно-експедиторської компанії "Вертикаль" Олег Бурлаченко заявив, що для підтримки українських виробників "Укрзалізниця" має знижувати тарифи на перевезення.