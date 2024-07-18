Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії не є економічно обґрунтованою, – металурги

У разі такого кроку це вп’ятеро збільшить витрати Ferrexpo на розподіл – що, своєю чергою, створить фінансовий тиск на підприємства групи та призведе до додаткових витрат у розмірі декількох сотень мільйонів гривень щороку за умови роботи активів на повній потужності.

"Ми вважаємо, що рішення уніфікувати тарифи, прийняте без врахування думки великих споживачів електроенергії, може завдати значної шкоди українській промисловості. В той час, як в Україні є лише два класи енергоспоживання, у країнах ЄС їх зазвичай три або більше. І це логічно, адже вигідніше і дешевше постачати електроенергію на великі енергоспоживаючі об’єкти. Враховуючи, що Україна має рухатися у напрямку євроінтеграції, ідея об’єднати два класи виглядає несподіваною. Такий підхід не є економічно обґрунтованим, і може призвести до серйозних негативних наслідків для української економіки", – зауважили в компанії.

Як відомо, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови "Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)". Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.

Насамперед від уніфікації тарифу постраждають насамперед підприємства ГМК, цементні заводи, агропідприємства та інше експортно орієнтоване виробництво. Окрім того, спроба запровадити в Україні єдиний тариф суперечить Директиві 2019/944 і Регламенту 2019/943, імплементація яких передбачена програмою Ukraine Facility. Ці документи передбачають, що тарифи на розподіл мають бути прозорими, недискримінаційними, та відповідати реальним витратам.