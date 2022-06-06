UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

UniCredit ищет покупателя на свой российский банк в Индии и Китае

Фото: UniCredit продаст дочерний банк в России покупателям из Индии или Китая (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Итальянский банк UniCredit расширил поиск покупателя для своего российского бизнеса, активизируя усилия по уходу из страны. Российский дочерний банк может быть продан инвесторам из Индии и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

UniCredit провел переговоры с местными покупателями, но усиление западных санкций помешало этим усилиям, вынудив расширить поиск, включив в него такие страны, как Китай и Индия, где, по словам одного из источников, могут найтись покупатели.

В мае генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявил аналитикам, что санкции постепенно снижают шансы на сделку с российским покупателем, и «окно стало совсем небольшим».

Российский бизнесмен Владимир Потанин, чья холдинговая компания "Интеррос" купила российское подразделение Societe Generale - "Росбанк", сообщил, что отклонил предложение о покупке также местного подразделения UniCredit.

Инвесторы в Китае, Индии или Турции - странах, которые не поддержали санкции против России, - могут быть заинтересованы в активах, стоимость которых снизилась из-за бегства западных фирм после вторжения в Украину.

UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим участием в России, где он управляет 14-м по величине кредитором страны.

Глава европейского банковского надзора Андреа Энриа в пятницу выразил надежду на то, что европейские банки быстро справятся с задачей уйти из России.

Ранее глава наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа заявил, что все крупные банки еврозоны могут выдержать полное списание своих активов в России и при этом соблюдать требования к капиталу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
UniCredit GroupИндияКитай