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UniCredit шукає покупця на свій російський банк в Індії та Китаї

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Москва, Понеділок 06 червня 2022 10:36
UniCredit шукає покупця на свій російський банк в Індії та Китаї Фото: UniCredit продасть дочірній банк в Росії покупцям з Індії або Китаю (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Італійський банк UniCredit розширив пошук покупця для свого російського бізнесу, активізуючи зусилля по відходу з країни. Російський дочірній банк може бути проданий інвесторам з Індії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

UniCredit провів переговори з місцевими покупцями, але посилення західних санкцій завадило цим зусиллям, змусивши розширити пошук, включивши в нього такі країни, як Китай та Індія, де, за словами одного з джерел, можуть знайтися покупці.

У травні генеральний директор UniCredit Андреа Орсель заявив аналітикам, що санкції поступово знижують шанси на угоду з російським покупцем, і «вікно стало зовсім невеликим».

Російський бізнесмен Володимир Потанін, чия Холдингова компанія "Інтеррос" купила російський підрозділ Societe Generale - "Росбанк", повідомив, що відхилив пропозицію про покупку також місцевого підрозділу UniCredit.

Інвестори в Китаї, Індії чи Туреччині - країнах, які не підтримали санкції проти Росії, - можуть бути зацікавлені в активах, вартість яких знизилася через втечу західних фірм після вторгнення в Україну.

UniCredit входить до числа європейських банків з найбільшою участю в Росії, де він управляє 14-м за величиною кредитором країни.

Глава європейського банківського нагляду Андреа Енріа в п'ятницю висловив надію на те, що європейські банки швидко впораються із завданням піти з Росії.

Раніше голова наглядової ради Європейського центрального банку Андреа Енріа заявив, що всі великі банки єврозони можуть витримати повне списання своїх активів в Росії і при цьому дотримуватися вимог до капіталу.

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