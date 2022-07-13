Уничтожили склад в Чернобаевке и не только. Стало известно о новых успехах ВСУ на юге

Ночью украинские военные наносили удары по скоплению оккупантов в Чкаловом и по составу боеприпасов в Чернобаевке, уничтожили российский беспилотник-разведчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкаловом и по складу боеприпасов в Чернобаевке. Дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать сввой огонь", – говорится в сообщении.

Как добавляют военные, только на этом направлении за ночь РФ потеряла 11 военных, 3 единицы бронированной и 2 - автомобильной.

"В северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", а также 2 больших десантных корабля", - предупреждают в ОК "Юг".