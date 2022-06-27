"Уничтожил 20 бойцов ВСУ". СБУ поймала оккупнта, уже ставшего героем в РФ, на лжи

Российские пропагандисты придумали историю об оккупанте Краснове, который якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас других боевиков из подбитого БМП. СБУ опровергла этот фейк, перехватив разговор сержанта с родственниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", - признается жене оккупант.

В СБУ уточняют, что судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками - это огромное достижение для армии россиян, поэтому "его историю" отдали кремлевским пропагандистам.