"Уничтожил 20 бойцов ВСУ". СБУ поймала оккупнта, уже ставшего героем в РФ, на лжи

Российские пропагандисты придумали историю об оккупанте Краснове, который якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас других боевиков из подбитого БМП. СБУ опровергла этот фейк, перехватив разговор сержанта с родственниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", - признается жене оккупант.
В СБУ уточняют, что судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками - это огромное достижение для армии россиян, поэтому "его историю" отдали кремлевским пропагандистам.
Как сообщалось, ранее СБУ идентифицировала российского командира, который отдал приказ о ракетных обстрелах города Дубно Ровенской области. Ему заочно объявили подозрение.
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