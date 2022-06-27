UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Уничтожил 20 бойцов ВСУ". СБУ поймала оккупнта, уже ставшего героем в РФ, на лжи

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты придумали историю об оккупанте Краснове, который якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас других боевиков из подбитого БМП. СБУ опровергла этот фейк, перехватив разговор сержанта с родственниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", - признается жене оккупант.

В СБУ уточняют, что судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками - это огромное достижение для армии россиян, поэтому "его историю" отдали кремлевским пропагандистам.

Как сообщалось, ранее СБУ идентифицировала российского командира, который отдал приказ о ракетных обстрелах города Дубно Ровенской области. Ему заочно объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины