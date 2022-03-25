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Уничтоженный в Бердянске российский корабль перевозил 400 "морпехов", танки и БТРы, - Арестович

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Пятница 25 марта 2022 05:47
Уничтоженный в Бердянске российский корабль перевозил 400 "морпехов", танки и БТРы, - Арестович Фото: в Бердянске был взорван российский десантный корабль (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Взорванный в порту ныне захваченного оккупантами Бердянска российский десантный корабль перевозил большое количество живой силы противника и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвавшийся в порту Бердянск. Другой корабль был поврежден", - написал он в своем Telegram.

По данным Военно-Морских сил Украины, обеими этими кораблями командовали капитаны, изменившие своей присяге и перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году.

Отметим, как уточняет Генштаб ВСУ, в Азовской операционной зоне в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (ранее считалось, что это "Орск"), а также получили повреждения большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

Ранее сообщалось, что уничтожить российский военный корабль ВСУ помог пропагандист из РФ.

Напомним также, что украинские военные призвали командиров подбитых в Бердянске российских кораблей затопить свои судна самостоятельно.

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