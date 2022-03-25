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Знищений у Бердянську російський корабель перевозив 400 "морпіхів", танки і БТРи, - Арестович

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П'ятниця 25 березня 2022 05:47
Знищений у Бердянську російський корабель перевозив 400 "морпіхів", танки і БТРи, - Арестович Фото: у Бердянську був підірваний російський десантний корабель (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Підірваний в порту нині захопленого окупантами Бердянська російський десантний корабель перевозив велику кількість живої сили противника і військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича.

"За попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49 російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів, раптово вибухнув у порті Бердянськ. Інший корабель був пошкоджено", - написав він у своєму Telegram.

За даними Військово-Морських сил України, обома цими кораблями командували капітани, які зрадили своїй присязі та перейшли на російський бік ще в 2014 році.

Зазначимо, як уточнює Генштаб ЗСУ, в Азовській операційній зоні в Бердянську був знищений великий десантний корабель "Саратов" (раніше вважалося, що це "Орськ"), а також отримали пошкодження великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

Раніше повідомлялося, що знищити російський військовий корабель ЗСУ допоміг пропагандист з РФ.

Нагадаємо також, що українські військові закликали командирів підбитих у Бердянську російських кораблів затопити свої судна самостійно.

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