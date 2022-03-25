Знищений у Бердянську російський корабель перевозив 400 "морпіхів", танки і БТРи, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича .

"За попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49 російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів, раптово вибухнув у порті Бердянськ. Інший корабель був пошкоджено", - написав він у своєму Telegram.

За даними Військово-Морських сил України, обома цими кораблями командували капітани, які зрадили своїй присязі та перейшли на російський бік ще в 2014 році.

Зазначимо, як уточнює Генштаб ЗСУ, в Азовській операційній зоні в Бердянську був знищений великий десантний корабель "Саратов" (раніше вважалося, що це "Орськ"), а також отримали пошкодження великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".