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Унесли почти полмиллиона. В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат

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Запорожье, Среда 18 мая 2022 12:12
Унесли почти полмиллиона. В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат Фото: оккупанты ограбили банкомат (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированных Пологах Запорожской области российские военные из банкомата похитили почти 400 тыс. грн. В прокуратуре открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, в начале мая, обстреляв Пологи, российские военнослужащие зашли в разрушенный магазин, где находился банкомат.

"Они повредили размещенный в нем банкомат и похитили около 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, российские военные в форме ворвались в отделение "ПриватБанка" на Херсонщине и нагло ограбили его.

Также российские оккупанты ограбили дачу Владимира Зеленского на полуострове Бирючий, что неподалеку от Мелитополя и Кирилловки на побережье.

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