Забрали майже півмільйона. У Запорізькій області окупанти пограбували банкомат

В окупованих Пологах Запорізької області російські військові з банкомату викрали майже 400 тис. грн. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали майже 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Так, на початку травня, обстрілявши Пологи, російські військовослужбовці зайшли в зруйнований магазин, де знаходився банкомат.

Як повідомлялося, російські військові у формі увірвалися до відділення "ПриватБанку" на Херсонщині та нахабно пограбували його.

Також російські окупанти пограбували дачу Володимира Зеленського на півострові Бірючий, що неподалік Мелітополя та Кирилівки на узбережжі.

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