Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)

Скільки людей постраждало

Внаслідок ранкового удару постраждали п'ять людей - двоє дорослих та троє дітей. Йдеться про одну родину, яка мешкала в приватному будинку на Фастівщині.

У всіх трьох дітей зафіксували акубаротравму - ушкодження від сильної ударної хвилі - та гостру реакцію на стрес. Дітей одразу госпіталізували до лікарні.

Батько отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також забрали до лікарні. У матері зафіксували гостру реакцію на стрес.

Один приватний будинок повністю зруйновано, ще один - пошкоджено. Також дісталося автомобілю, який стояв поруч. Через удар виникли загоряння.

Рятувальники вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, у Білому домі водночас розглядають можливість укладення окремих економічних та інших домовленостей із Росією ще до завершення війни в Україні.