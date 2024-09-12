Условия программы "єОселя" следует изменить, чтобы повысить ее эффективность, - Шуляк

За два года функционирования программы льготной ипотеки "єОселя" с ее помощью смогли воспользоваться почти 13 тысяч семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 20 млрд гривен. Однако более половины ее пользователей - военнослужащие и силовики, что свидетельствует о недоступности программы для широких масс граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, по состоянию на начало сентября, то есть, почти за два года работы программы, общее количество выданных кредитов по программе "єОселя" - около 13 тысяч семей, в то же время количество граждан, стоящих в квартирной очереди превышает 600 тысяч украинцев.

"То есть программа определенным образом функционирует, но сейчас назвать ее эффективной для решения жилищного вопроса сложно. В частности, мы видим, что 7185 кредитов по льготной ипотеке получили семьи военнослужащих и силовиков, а это - 56% всех выданных за "еселей" кредитов. Это, в свою очередь, означает, что программа вообще недоступна широкой общественности граждан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. В частности, для ветеранов и ВПЛ", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, за весь период работы программы первым выдали только 226 кредитов, а вторым - 258. Другими словами, нашим переселенцам и ветеранам выдали почти в 15 раз меньше кредитов на жилье, в котором они нуждаются. Это очевидная диспропорция, которую нужно исправлять

Шуляк также добавила, что для этого следует пересмотреть условия программы, поскольку выполнить действующее большинство граждан сложно. Речь идет о размере первого взноса - 20% стоимости жилья, которые в реальности могут достигать треть стоимости, возраста жилья - не старше 3 лет, а также процентной ставки в 7%.

Относительно первого взноса Шуляк убеждена, что его следует уменьшить по меньшей мере до 15%. Дело в том, что при стандартных условиях банки просят уплатить от 30% суммы ипотеки, "єОселя" позволяет уменьшить взнос до 20%. Однако не всегда – некоторые банки сразу просит те же минимум 30%, мотивируя это тем, что цена на выбранную квартиру выше допустимой по программе, или же платежеспособность потенциального заемщика не убедительна. Кроме этого, банк может настаивать на оплате страхования ипотеки, разовой комиссии, услуг нотариуса, открытия счета, перевода средств на счет продавца и т.д.

"Впрочем, люди соглашаются на такие условия - в частности, ВПЛ, в которых, по сути, нет выбора. Поэтому, чем меньше мы сделаем размер первого взноса, тем меньше будет реальный", - подчеркнула она.

Изменения нужны и для возраста жилья, которое можно приобрести по программе, поскольку действующие условия не позволяют покупать жилье старше 3 лет. То есть, сюда не подпадают квартиры, построенные не только в 90-х годах, но и вообще вся жилая недвижимость, построенная до 2021 года, когда в стране был своего рода строительный бум.

"Это значительно сужает возможности найти соответствующее предложение даже в городах миллионниках, не говоря уже о маленьких городках. Именно поэтому мы видим неравномерное распределение участников программы по регионам. Больше всего квартир было приобретено в Киевской области - более 3 тысяч и Киеве - более 2 тысяч, ведь там больше всего развит первичный рынок недвижимости", - убеждена председатель комитета градостроительства.

В то же время именно в небольших населенных пунктах цены на жилье намного доступнее. К тому же, человек должен иметь возможность приобрести жилье там, где живет ныне и работает. Необходимо открыть возможность брать в кредит жилье на вторичном рынке, которому не больше 10 лет.

Еще одно необходимое изменение – снижение процентной ставки по ипотеке. ВПО и ветераны могут воспользоваться программой только под 7% кредита. Независимо от того, что одни - потеряли дома и нуждаются в помощи в затруднительное время, а другие - защищали Украину и заслуживают уважения и поддержки. Поэтому для такой категории граждан важно снизить процентную ставку до 3%.

Шуляк добавила, что поскольку программа "єОселя" запустилась только осенью 2022 года, соответственно, для Украины она в целом новая, совершенствовать и изменять ее вполне естественно. Она привела к примеру программу компенсаций "єВідновлення", которая претерпела численные изменения с момента запуска. Все они стали результатом запроса со стороны украинцев, которые по тем или иным причинам не могли получить компенсацию, хотя и имели право на нее.

"Итак, и по "єОселя", надеюсь, будем изучать проблемные моменты и предлагать решения. Главное, не откладывать их надолго, поскольку на сегодняшний день жилищный вопрос украинцев стоит чрезвычайно остро", - подытожила нардеп.