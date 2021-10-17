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Умершая от коронавируса женщина стала депутатом парламента Ирака

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Ирак, Воскресенье 17 октября 2021 04:07
Умершая от коронавируса женщина стала депутатом парламента Ирака Фото: в парламент Ирака избрана женщина, которая умерла от COVID (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В парламент Ирака прошла жительница Багдада Ансам Мануэль. Она умерла от коронавируса почти за два месяца до выборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya‎.

Факт участия умершего кандидата вызвал острую критику в обществе, а иракских властей обвинили в фальсификациях. Тогда в дискуссию пришлось вмешаться родным Мануль, которые и объяснили гражданам произошедшее.

Мануэль баллотировалась в парламент республики в качестве независимого кандидата в столице Ирака и набрала почти 2400 голосов. Летом этого года женщина заразилась и провела в больнице 35 дней, а позже умерла.

Однако организаторы выборов не успели убрать ее из бюллетеней и она осталась в списке кандидатов. Некоторые из проголосовавших просто не знали о смерти кандидата, а сторонники проголосовали, чтобы почтить память Манэуль.

Отмечается, что по иракским законам ее место в парламенте займет кандидат, занявший второе место на выборах.

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