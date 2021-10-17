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Померла від коронавірусу жінка стала депутатом парламенту Іраку

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Ірак, Неділя 17 жовтня 2021 04:07
Померла від коронавірусу жінка стала депутатом парламенту Іраку Фото: до парламенту Іраку обрано жінку, яка померла від COVID (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

До парламенту Іраку пройшла мешканка Багдада Ансам Мануель. Вона померла від коронавірусу майже за два місяці до виборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya‎.

Факт участі померлого кандидата викликав гостру критику в суспільстві, а іракську владу звинуватили у фальсифікаціях. Тоді в дискусію довелося втрутитися рідним Мануль, які й пояснили громадянам подію.

Мануель балотувалася в парламент республіки як незалежний кандидат в столиці Іраку і набрала майже 2400 голосів. Влітку цього року жінка заразилася та провела в лікарні 35 днів, а пізніше померла.

Однак організатори виборів не встигли прибрати її з бюлетенів і вона залишилася в списку кандидатів. Деякі з тих, хто проголосував, просто не знали про смерть кандидата, а прихильники проголосували, щоб вшанувати пам'ять Манеуль.

Відзначається, що за іракськими законами її місце в парламенті займе кандидат, який посів друге місце на виборах.

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