Умєров зустрівся з головою Пентагону: обговорили контрнаступ України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень стали контрнаступальні операції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Остіна у Twitter .

"Радий був зустрітися з моїм колегою Рустемом Умєровим у Києві, щоб обговорити контрнаступальні операції України та майбутні потреби. Ми підтримуємо народ України сьогодні - і надовго", - наголосив Остін за підсумками зустрічі.

Візит Остіна до Києва

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сьогодні, 20 листопада, перебуває з візитом у Києві.

Він запевнив, що США разом з союзниками продовжать надавати допомогу Україні у задоволенні потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб.

Також Остін вже встиг зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів він підтвердив, що 22 листопада відбудеться нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

За підсумками переговорів з головою Пентагону Зеленський анонсував новий американський пакет військової допомоги для України, який, зокрема, посилить артилерію.