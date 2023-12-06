Умєров розповів, чому Зеленський скасував свій виступ у Сенаті США

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", - сказав Умєров.

Що передувало

Вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США. Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

"Президент України Зеленський більше не буде віртуально присутнім на засекреченому брифінгу через запитання, яке виникло в останню хвилину", - сказав він.

За словами законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.

Раніше Шумер повідомляв, що президент Володимир Зеленський звернеться до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.