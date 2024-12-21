Умєров обговорив з очільником Пентагону фронт та допомогу США

Міністр оборони України Рустем Умєров зідзвонився з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили ситуацію на фронті та допомогу від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Умєров та Остін скоординували наступні кроки. Зокрема, засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке вже на початку січня, і, як зазначає український міністр, стане важливою платформою для зміцнення обороноздатності України.\

Міністри обговорили подальшу військову допомогу від США, які надають українській армії важливі ресурси у боротьбі з ворогом.

Умєров розповів Остіну щодо ситуації на фронті: динаміки бойових дій, викликів та потреб українських воїнів.

Допомога від США

Варто зазначити, що США - це найбільший партнер України у наданні військової допомоги. Вашингтон передав українським військам ракетні системи, бойові машини, артилерію, боєприпаси та ракети тощо.

Проте вже наступного місяця в США офіційно зміниться президент. Республіканець Дональд Трамп змінить демократа Джо Байдена на цій посаді. Є побоювання, що Трамп може зменшити допомогу Україні.

За даними Reuters, адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Таким чином буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

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