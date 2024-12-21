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Умеров обсудил с главой Пентагона фронт и помощь США

Киев, Суббота 21 декабря 2024 09:45
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Умеров обсудил с главой Пентагона фронт и помощь США Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Рустем Умеров созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на фронте и помощь от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Умеров рассказал Остину о ситуации на фронте: динамике боевых действий, вызовах и потребностях украинских воинов.

Министры обсудили дальнейшую военную помощь от США, которые предоставляют украинской армии важные ресурсы в борьбе с врагом.

Умеров и Остин скоординировали следующие шаги. В частности, заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", которое уже в начале января, и, как отмечает украинский министр, станет важной платформой для укрепления обороноспособности Украины.

Помощь от США

Стоит отметить, что США - это самый большой партнер Украины в предоставлении военной помощи. Вашингтон передал украинским войскам ракетные системы, боевые машины, артиллерию, боеприпасы и ракеты и тому подобное.

Однако уже в следующем месяце в США официально сменится президент. Республиканец Дональд Трамп сменит демократа Джо Байдена на этом посту. Есть опасения, что Трамп может уменьшить помощь Украине.

По данным Reuters, администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Таким образом будут использованы оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

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