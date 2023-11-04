Умєров обговорив з главою Пентагону одну з головних потреб ЗСУ

"Щотижнева телефонна розмова з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні", - зазначив він.

Міністр додав, що обговорив з американським колегою останні події на фронті та стан підготовки Сил оборони.

"Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів", - підкреслив Умєров.

Проблеми з боєприпасами

Наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.