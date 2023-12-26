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Умєров про екіпірування нових мобілізованих: ми всі спланували на 2024 рік

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У України є плани щодо екіпірування нових мобілізованих, яких хочуть призвати на військову службу у 2024 році.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.

У міністра поцікавилися, звідки братимуть гроші на екіпірування для нових мобілізованих, яких хочуть залучити.

"Ми всі спланували на 2024 рік, як уже було сказано головнокомандувачем (Валерієм Залужним - ред.). Далі до деталей не хочемо входити: що спланували, як ми це робитимемо", - відповів Умєров.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Генштаб попросив його додатково мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб.

Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов запевняв, що цього не відбудеться найближчим часом.

При цьому вчора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроект, який змінює порядок мобілізації в Україні.

Зокрема, документом пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.

 

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Міністерство оборони УкраїниРустем УмєровМобілізація в Україні