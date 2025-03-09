Умєров доповів щодо нових пакетів підтримки від партнерів, - Зеленський

"Міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із нашими партнерами – щодо нових пакетів підтримки. Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина – очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що надзвичайно важливим є те, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. Україна у свою чергу, дуже цінує це. Також президент розповів щодо роботи нашої держави з Європейським союзом та підтримкою від інших країн Європи.

"Євросоюз - працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. Нідерланди - є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії - повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх - і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам", - резюмував Зеленський.