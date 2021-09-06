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Умер советник Меркель в нормандском формате по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Умер советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер, который принимал участие в консультациях в нормандском формате по Донбассу на уровне политических советников. Ему было всего 54 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

"С глубокой скорбью получил известие о преждевременной кончине моего коллеги, многолетнего внешнеполитического советника канцлера ФРГ, посла Германии в Китае - Яна Хеккера", - сообщил Ермак.

Он также отметил, что Украина ценит его личную роль в содействии украинским интересам и вклад в восстановление территориальной целостности.

Как сообщает канцелярия Меркель, Хеккер умер спустя две недели после назначения послом в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел.

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ДонбассГерманияНормандский формат