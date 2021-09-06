ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер советник Меркель в нормандском формате по Донбассу

Новина українською →
Берлин, Понедельник 06 сентября 2021 13:27
Умер советник Меркель в нормандском формате по Донбассу Фото: политический советник канцлера Германии Ян Хеккер (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Умер советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер, который принимал участие в консультациях в нормандском формате по Донбассу на уровне политических советников. Ему было всего 54 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

"С глубокой скорбью получил известие о преждевременной кончине моего коллеги, многолетнего внешнеполитического советника канцлера ФРГ, посла Германии в Китае - Яна Хеккера", - сообщил Ермак.

Он также отметил, что Украина ценит его личную роль в содействии украинским интересам и вклад в восстановление территориальной целостности.

Как сообщает канцелярия Меркель, Хеккер умер спустя две недели после назначения послом в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона готова к проведению нормандской встречи на уровне министров иностранных дел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Германия Нормандский формат
NEWS
Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике