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Помер радник Меркель у нормандському форматі щодо Донбасу

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Берлін, Понеділок 06 вересня 2021 13:27
Помер радник Меркель у нормандському форматі щодо Донбасу Фото: політичний радник канцлера Німеччини Ян Хеккер (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Помер радник канцлера Німеччини Ангели Меркель Ян Хеккер, який брав участь у консультаціях у нормандському форматі щодо Донбасу на рівні політичних радників. Йому було лише 54 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"З глибоким сумом отримав звістку про передчасну смерть мого колеги, багаторічного зовнішньополітичного радника канцлера ФРН, посла Німеччини в Китаї - Яна Хеккера", - повідомив Єрмак.

Він також зазначив, що Україна цінує його особисту роль у сприянні українським інтересам і внесок у відновлення територіальної цілісності.

Як повідомляє канцелярія Меркель, Хеккер помер через два тижні після призначення послом у Китаї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона готова до проведення нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

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