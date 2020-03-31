Фото: флаг Хорватии (pixabay.com/Websi)

О причине смерти дипломата не сообщают

Скончался почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства в Хорватии.

О смерти дипломата сообщили 30 марта. В то же время причина смерти не указана.

"Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже его нет... Благодарная и светлая память", - написали в Twitter посольства.

Скончался Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не есть.. Благодарная и светлая память'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020

РБК-Украина писало, что украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, Германия, сообщил, что переболел коронавирусом и на этот момент находится на карантине. Его самочувствие улучшается.

Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом умер Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште (Венгрии). Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его потрясла печальная весть о смерти Стивена Дика, которому было 37 лет.