ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умер почетный консул Украины в Хорватии

Новости » Политика     31.03.2020 - 03:27
Умер почетный консул Украины в Хорватии
Фото: флаг Хорватии (pixabay.com/Websi)

О причине смерти дипломата не сообщают

Скончался почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства в Хорватии.

О смерти дипломата сообщили 30 марта. В то же время причина смерти не указана.

"Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже его нет... Благодарная и светлая память", - написали в Twitter посольства.

РБК-Украина писало, что украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, Германия, сообщил, что переболел коронавирусом и на этот момент находится на карантине. Его самочувствие улучшается.

Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом умер Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште (Венгрии). Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его потрясла печальная весть о смерти Стивена Дика, которому было 37 лет.

Украинский консул посетит в России осужденных политзаключенных Дудку и Бессарабова Венгрия пригрозила выслать украинского консула
Новости Украины консул
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь