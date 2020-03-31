ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер почесний консул України в Хорватії

Новини » Політика     31.03.2020 - 03:27
Помер почесний консул України в Хорватії
Фото: прапор Хорватії (pixabay.com/Websi)

Про причину смерті дипломата не повідомляють

Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства в Хорватії.

Про смерть дипломата повідомили 30 березня. Водночас причину смерті не вказано.

"Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є… Вдячна і світла пам'ять", - написали у Twitter посольства.

РБК-Україна писало, що український дипломат Дмитро Шевченко, який працює в Генеральному консульстві України в Мюнхені, Німеччина, повідомив, що перехворів на коронавірус і на цей момент знаходиться на карантині. Його самопочуття поліпшується.

Раніше повідомлялося, що унаслідок зараження коронавірусом помер Стівен Дік - заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті (Угорщині). Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що його приголомшила сумна звістка про смерть Стівена Діка, якому було 37 років.

Український консул відвідає у Росії засуджених політв'язнів Дудку та Бессарабова Угорщина погрожує вислати українського консула
Новини України консул
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся