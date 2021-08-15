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Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

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Германия, Воскресенье 15 августа 2021 16:25
Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер Фото: умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер (fcbayern.com)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий футболист Герд Мюллер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Спортсмен получал титул лучшего бомбардира семь раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Бавария"

Мюллер перешел в "Баварию" в 1964 году. На протяжении своей карьеры мужчина отметился 566 голам из 607 матчей, среди которых 365 голов в рамках Высшей лиги футбольного чемпионата Германии "Бундеслига" и 68 голов в 62 матчах во время игры за сборную. Игрок "Баварии" семь раз получал титул лучшего бомбардира.

"Сегодня печальный и пасмурный день для "Баварии" и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола. Мы все объединены глубоким трауром с его женой Уши, а также с его семьей", - заявил президент клуба Герберт Хайнер.

После выхода на пенсию мужчина продолжал тренировать молодых игроков клуба.

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