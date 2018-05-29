Помер лауреат Нобелівської премії з хімії

Скоу помер у віці 99 років

Помер 99-річний лауреат Нобелівської премії з хімії 1997 року Йенс Скоу. Про це повідомляє сайт Орхуського університету, в якому вчений був почесним професором.

"Досягнення Йенса Крістіана Скоу як дослідника і як людини завжди будуть предметом гордості Орхуського університету. Не в останню чергу після того, як він був удостоєний Нобелівської премії з хімії у 1997 році в результаті дуже успішної наукової кар'єри. Роботи Йенса Крістіана Скоу мають ключове значення для наукових досліджень у галузі охорони здоров'я", - написав ректор університету Брайан Бех Нільсен.

Відзначимо, що Нобелівська премія була присуджена Скоу з формулюванням "за першовідкриття іон-транспортного ферменту, Na +, K + -ATФ-ази". Так, головне відкриття свого життя Скоу зробив у 1957 році, виявивши перший іонний насос - фермент, який створює прямий транспорт іонів через клітинну мембрану. Слідом за відкриттям цього насоса було виявлення й інших механізмів.

Нагадаємо, в 2017 році помер американський економіст Кеннет Ерроу, який у 1972 році у віці 51 рік став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з економіки.